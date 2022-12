A Xunta adxudica por 204.000 € as obras para ampliar e mellorar espazos urbanos en Vilariño de Conso

A actuación, cun prazo de execución de catro meses, centrarase na intersección da rúa do Souto coa praza da Vila e prevé acondicionar as vías e outras instalacións da zona

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 8 de decembro de 2022

A Xunta de Galicia acaba de adxudicar por un importe de algo máis de 204.000 euros as obras de mellora da intersección da rúa do Souto coa praza da Vila no concello de Vilariño de Conso, un proxecto que permitirá ampliar os espazos urbanos e os servizos da zona.

Cun prazo de execución previsto de catro meses, o proxecto ten como obxectivo acondicionar e mellorar a referida intersección, as vías e outras instalacións localizadas nesta área. A tal fin, prevese a construción dun muro de contención de formigón e doutro de pedra, o deseño dunha rotonda, unha ampliación das vías e o saneamento das pluviais.

Esta actuación urbanística executarase en virtude do convenio de colaboración subscrito o pasado verán no marco do plan Hurbe entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello de Vilariño de Conso, que cofinanciarán os traballos nun 70% e nun 30%, respectivamente.

Cómpre lembrar que este programa foi impulsado pola Xunta no ano 2010 para apoiar ás administracións locais na execución de proxectos urbanísticos que contribúan a dinamizar as vilas galegas e a mellorar a calidade de vida da veciñanza a través da mellora ou da construción de equipamentos e servizos públicos. Desde entón, o plan Hurbe permitiu mobilizar xa ao redor de 163 millóns de euros destinados a financiar máis de 400 intervencións urbanísticas en decenas de concellos galegos.

O vindeiro ano, o Goberno galego seguirá apoiando ás entidades locais na execución deste tipo de obras e intervencións urbanísticas cun orzamento de 8,6 millóns de euros, un 23% máis que o reservado a tal fin en 2022.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando