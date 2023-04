A Xunta adxudica as obras para a preinstalación de alumeado público na avenida Barreais do concello da Rúa

Actuarase en case 1 km na marxe esquerda da estrada OU–602, desde a súa intersección coa OU–933 e o Camiño Viña da Santa, para a mellora da seguridade viaria das persoas que transiten polas marxes desta vía autonómica ao paso polo municipio

As obras suporán un investimento de case 50.000? e comezarán nas vindeiras semanas

Os traballos de preinstalación de alumeado completarase coa instalación de 22 postes de iluminación de aceiro galvanizado, de 9 metros de altura, completando a actuación o Concello coa instalación das luminarias

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar as obras para a preinstalación de alumeado público na estrada autonómica OU–602, coincidente coa avenida Barreais, no concello da Rúa.

Trátase de dotar de preinstalación de iluminación preto de 1 quilómetros desta vía autonómica, entre os puntos quilométricos 0+650 e 1+570, coincidente co tramo situado na marxe esquerda desde a intersección da OU–602 coa estrada OU–933 e o Camiño Viña da Santa. O obxectivo é contribuír á mellora da seguridade viaria das persoas que transiten polas marxes desta vía ao seu paso polo municipio.

As obras foron adxudicadas á empresa Construcciones Galasur S. L. por preto de 50.000 euros e comezarán nas vindeiras semanas.

A avenida Barreais atravesa nun primeiro treito unha zona industrial con amplas marxes a ambos os dous lados, e o segundo treito conta con cuneta tendida nunha das marxes e sobreancho de formigón que conforma a beiravía pola outra marxe.

Para executar a nova canalización de iluminación nesta zona da OU–602, as obras obxecto deste contrato realizaranse aproveitando os sobreanchos da zona industrial e, no segundo treito, disprase a canalización no exterior da plataforma xunto á cuneta existente.

Segundo o proxecto deseñado polo departamento de Infraestruturas da Xunta, a canalización eléctrica desenvolverase a través dun tubo de polietileno de 90 mm de diámetro, soterrado en gabia recheada con chan seleccionado de préstamo.

Para a execución da gabia e o tendido da tubaxe, demoleranse os tramos onde actualmente existe un pavimento de formigón, bandas laterais en zona industrial, que unha completado o recheo será reposto con formigón.

Na intervención, disporanse tamén arquetas prefabricadas de formigón de dimensións 40x40x40 centímetros nos cruces e quebros da canalización.

A preinstalación de iluminación completarase coa instalación de 22 postes de iluminación, de aceiro galvanizado, de 9 metros de altura, coa súa correspondente cimentación.

Ademais, a nova canalización conectará ao comezo e ao final con postes existentes de iluminación pública onde se dispoñen tubos de paso aéreo–subterráneo.

A previsión é que, unha vez estean rematados estes traballos, o Concello complete a actuación instalando as luminarias nos postes que se dispoñen no marco desta intervención.





