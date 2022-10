A Xunta adxudica as obras para mellorar espazos públicos no Concello dos Blancos, cun investimento total de 70.000 €

Acondicionaranse as beirarrúas da vía principal do núcleo e conectaranse as baixantes á rede de recollida de pluviais



Este proxecto enmárcase no plan Hurbe, unha iniciativa posta en marcha hai máis dunha década para promover actuacións que contribúan a dinamizar as vilas galegas e a mellorar a calidade de vida dos seus veciños

A Xunta acaba de adxudicar obras para a execución dun proxecto urbanístico destinado á mellora e humanización de espazos públicos no Concello dos Blancos. O investimento previsto ascende a máis de 70.000 euros.

A finalidade é acondicionar e mellorar as beirarrúas no viario principal do núcleo do municipio, xa que nestes momentos presentan un estado moi deficiente e desniveis que provocan que a auga se estanque e non evacúe de forma correcta. O obxectivo da actuación, cun prazo estimado de 2 meses, é mellorar a accesibilidade dos viandantes e renovar o aspecto da zona.

As obras previstas consistirán na demolición e retirada das lousas da beirarrúa ?moitas das cales están soltas e rotas polas filtracións? e no levantado do bordo actual para, a continuación, volver pavimentar, colocar lousas de formigón hidráulico e novos bordos de granito. Ademais e co fin de resolver o problema que supón que as baixantes das cubertas evacúen directamente nas beirarrúas, acometerase a súa conexión coa rede de pluviais que vai pola marxe da vía a través dunha tubaxe de PVC.

Esta actuación enmárcase no plan Hurbe, unha iniciativa posta en marcha hai máis dunha década para promover actuacións que contribúan a dinamizar as vilas galegas e a mellorar a calidade de vida dos seus veciños.

Grazas a esta iniciativa, dende 2010 a Xunta comprometeu máis de 162 millóns de euros para o financiamento de máis

de 380 intervencións urbanísticas en decenas de concellos, para actuacións dirixidas a habilitar ou recuperar equipamentos municipais e poñer en valor as contornas urbanas.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando