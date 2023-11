A Xunta adxudica as obras de impermeabilización do depósito do tanque de tormentas do Porto deportivo de Pontedeume

Este contrato, adxudicado por preto de 48.000 ?, ten como obxectivo optimizar o funcionamento da depuradora de Centroña

As obras permitirán evitar ou reducir as descargas do sistema de saneamento e enviar de forma controlada as augas residuais á depuradora que serve aos municipios de Cabanas e de Pontedeume

Esta actuación súmase ás intervencións de mellora do saneamento na ría que está a impulsar a Xunta nos municipios de Cabanas e de Pontedeume cun investimento global de 8,4 M?, para as que se reserva un investimento de 2,33 M? nos Orzamentos de 2024



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de adxudicar as obras de impermeabilización do depósito do tanque de tormentas emprazado no porto deportivo de Pontedeume para optimizar o funcionamento da depuradora de Centroña.





