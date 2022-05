A Xunta adxudica as obras de execución do acceso provisional a Folgoso do Courel para restituír o tráfico na estrada LU-651

A intervención comezará de forma inmediata e estará rematada a finais de xuño, ao ter un prazo de 6 semanas aproximadamente

A Xunta vén de adxudicar as obras de execución do acceso provisional a Folgoso do Courel co fin de restituír o tráfico na estrada LU–651.

Esta intervención, adxudicada á empresa Grupo Bascuas 2008, suporá un investimento de case 917.000 euros. As obras comezarán de forma inmediata e o obxectivo é que estean rematadas a finais de xuño, ao ter un prazo de execución de 6 semanas aproximadamente.

A Xunta acordou co Concello de Folgoso do Courel acometer este acceso provisional, mentres se avanza na definición e trámites da alternativa definitiva máis segura e viable.

O novo acceso, que se desenvolverá nas proximidades do treito afundido, terá unha lonxitude duns 740 metros e posibilitará garantir a mobilidade na contorna, tamén para vehículos pesados, sendo a alternativa máis eficiente a curto prazo.

A vía facilitará

as comunicacións dos veciños, que agora deben circular pola estrada que pasa pola Campa e Vidallón

A estrada LU–651

permanece cortada ao tráfico entre Quiroga e Folgoso como consecuencia do desprendemento rexistrado á altura do quilómetro 18, na zona Santa Eufemia, o pasado 20 de marzo.

A Xunta actuou desde o primeiro momento que tivo lugar o afundimento, traballando na declaración de emerxencia para poder executar a obra coa máxima axilidade posible e cunha solución rápida e segura.

A Consellería de Infraestruturas realizou unha campaña de sondeos xeotécnicos na zona do afundimento para coñecer en profundidade o estado e o comportamento do terreo co fin de poder avaliar a viabilidade das distintas alternativas e o restablecemento da conexión viaria.

