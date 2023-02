A Xunta adxudica as obras de conservación do paso inferior peonil da estrada autonómica PO-308 en Combarro, no concello de Poio

Actuarase no paso inferior situado no punto quilométrico 6+160 da PO–308 co obxectivo de reparar as deficiencias detectadas, derivadas da exposición ao ambiente mariño, reforzando e mellorando a estrutura de formigón

Os traballos, adxudicados por preto de 50.000?, comezarán nas vindeiras semanas

Acometeranse distintos tipos de actuación en función das necesidades concretas das tres tipoloxías de infraestruturas deste paso peonil, no que se acometeron varias ampliacións

A Xunta mantén o esforzo na conservación e mellora da rede viaria autonómica, á que vén destinando máis de 50 M? cada ano, reforzando tanto os programas de inspección e control das pontes e obras de paso, como a mellora do firme das vías

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudicou as obras de conservación do paso inferior peonil baixo a estrada autonómica PO–308, en Combarro, no concello de Poio.

no paso inferior situado no punto quilométrico 6+160 da PO–308, co obxectivo de reparar as deficiencias detectadas, derivadas da exposición ao ambiente mariño, reforzando e mellorando a estrutura de formigón.

As obras, adxudicadas á empresa Ehisa Construcciones y Obras S.A. por preto de 50.000 euros, comezaranse nas vindeiras semanas.

Trátase de actuar nunha estrutura na que se acometeron varias ampliacións, polo que se poden diferenciar tres tipoloxías de estruturas diferentes.

O primeiro tramo, o máis recente e o menos exposto ao ambiente mariño, ten unha lonxitude duns 6 metros, está formado por elementos verticais e horizontais de formigón. Neste caso realizaranse reparacións menores, ante o seu bo estado xeral.

No segundo tramo, dunha lonxitude de 13 metros, as paredes son de sillería con rexuntado de morteiro de cemento, e o forxado é de formigón sobre viguetas metálicas. As actuacións aquí consistirán en realizar un tratamento anticorrosivo das viguetas do dintel.

O terceiro tramo, dunha lonxitude de 11 metros, está composto por paredes e lousa superior de formigón armado. Por este tramo pasan diferentes servizos, de auga e de subministración eléctrica, sendo o tramo de maior exposición ao ambiente mariño, e polo tanto, o que require unha intervención maior.

En conxunto, as obras que se executarán abarcarán dous tipos de actuacións.

En primeiro lugar, acometeranse actuación de reparación e reforzo para restituír a estrutura ao seu estado inicial: limpeza xeral con chorro de area, saneado xeral da zona con medios mecánicos de baixa potencia, limpeza e pasivación de todas as armaduras vistas, e aplicación dun morteiro de altas prestacións mecánicas.

No segundo tramo, tras a limpeza dos elementos metálicos, aplicarase un sistema de pintura cunha protección de alta durabilidade.

No último tramo, apearanse as conducións de servizos, reforzarase a estrutura con morteiro proxectado armado con mallazo, creando unha capa adicional de 5 centímetros e unificarase o acabado co existente.

Ademais, para aumentar a durabilidade da estrutura e conseguir unha maior protección da mesma, aplicaranse dous tratamentos de superficie, que se realizarán sobre o formigón tratado: un inhibidor de corrosión e unha pintura anticarbonatación.





