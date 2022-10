A Xunta adxudica dúas vivendas de promoción pública en réxime de alugueiro nos concellos de Castro Caldelas e Ourense

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, entregou esta mañá as chaves de dúas vivendas de promoción pública (VPP) en réxime de alugueiro. Estas vivendas están emprazadas na rúa do Villar, nº 1 – baixo dereita, no concello de Ourense, e na rúa do Sol, nº 2 B, en Castro Caldelas.