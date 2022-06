A Xunta adxudica a construción dunha senda peonil na PO-252, en Pazos de Borbén

As obras, que suporán un investimento autonómico de máis de 44.000 euros, comezarán nas vindeiras semanas

A actuación atende á necesidade de contar cunha zona de circulación peonil independente do tráfico rodado na marxe dereita da estrada PO–252, entre os puntos quilométricos 10+640 e 10+845

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2022

A Xunta adxudicou as obras para a construción dunha senda peonil na estrada autonómica PO–252, en Pazos de Borbén.

As obras, adxudicadas á empresa Construcciones Lemos Martínez S.L. por un importe de 44.452 euros, comezarán nas vindeiras semanas.

Trátase da execución dunha senda peonil pola marxe dereita da estrada PO–252, entre os puntos quilométricos 10+640 e 10+845, xa que actualmente ese treito non conta con zona de circulación peonil independente do tráfico rodado. Deste xeito, a intervención dará continuidade ás beirarrúas existentes na travesía da PO–252 no núcleo de Xunqueiras.

Os traballos proxectados polo departamento de Infraestruturas da Xunta inclúen a execución dunha senda cun ancho mínimo de 1,8 metros, composta por unha capa de 16 centímetros de espesor de formigón cor terriza, reforzado con mallazo e bordos de formigón. A elevación con respecto da calzada será de 10 centímetros. Tamén se colocará pavimento táctil de botóns no vao peonil previsto.

Esta actuación fai necesario realizar a escavación do terreo ata unha profundidade de 30 centímetros que, posteriormente, se encherá cunha capa de chan do mesmo espesor. Nalgunhas zonas será preciso proceder a un retaluzado do noiro existente na marxe.

Inclúese a execución dunha canalización de drenaxe subterránea, formada por un colector de PVC de diámetro 315 milímetros, así como os correspondentes sumidoiros e pozos de rexistro que permitan a evacuación óptima da auga da plataforma e marxes.

Tamén se retranquearán dúas luminarias e un sinal vertical, e retirarase unha reixa para conseguir o ancho proxectado da senda.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade continúa mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis seguro e sustentable.





