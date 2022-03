A Xunta adxudica a Abanca a xestión das tarxetas da nova edición do bono turístico, que os usuarios poderán reservar a partir de mediados deste mes

A vindeira semana publicarase no Diario Oficial de Galicia a convocatoria do bono turístico #QuedamosenGalicia22 e abrirase o prazo para que se sumen as empresas que queiran participar nesta nova convocatoria

O Goberno galego asumirá o 40% do importe das tarxetas, que poderán empregarse ata o 31 de decembro, a excepción dos meses de verán

A anterior edición do bono turístico foi unha iniciativa de éxito que permitiu inxectar 7,6M? ao sector axudando a manter a actividade na tempada baixa e a desestacionalizar a oferta







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.