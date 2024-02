A Xunta adquire tres parcelas en Monfero e completa a primeira ampliación da superficie pública do Parque Natural Fragas do Eume

Esta compravenda, de algo máis de 2,9 hectáreas, súmase á realizada o pasado 13 de febreiro e entre as dúas engaden preto de cinco hectáreas aos terreos propiedade do Executivo galego neste espazo protexido

Ángeles Vázquez lembra que a Administración autonómica reservou un orzamento de 1,1 M? para a compra de fincas nesta zona e que nos vindeiros meses está prevista a consecución de novos lotes para incorporar entre 40 e 75 hectáreas máis



A Xunta de Galicia completou hoxe a adquisición do primeiro lote de seis parcelas de titularidade privada, cunha superficie total de preto de cinco hectáreas, que pasan a formar parte dos terreos de propiedade pública do Parque Natural Fragas do Eume. Fíxoo trala compra de tres parcelas situadas no concello de Monfero que suman máis de 2,9 hectáreas.

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funcións, Ángeles Vázquez, asinou hoxe a escritura de compravenda desas tres propiedades que se engaden a outras tres adquiridas o pasado 16 de febreiro –dúas no concello de Cabanas e unha nas Pontes de García Rodríguez– cunha superficie total de algo máis de dúas hectáreas.

A responsable autonómica explicou que este espazo natural conta xa cun Plan de uso e xestión e

que o obxectivo da compra destes terreos é realizar actuacións de conservación e restauración de zonas de máximo interese desde o punto de vista ecolóxico eliminando e retirando especies invasoras e mellorando a continuidade das masas de frondosas autóctonas.

Neste sentido, Ángeles Vázquez lembrou que a Xunta habilitou un orzamento de 1,1 millóns de euros para afrontar este tipo de adquisicións e que na actualidade o Executivo galego ten localizadas unhas 400 parcelas –que suman 200 hectáreas– para avaliar a súa posible compra. De feito, está previsto adquirir novos lotes de parcelas nos vindeiros meses cos que a superficie pública no Parque Natural Fragas do Eume medraría –en función da dimensión final dos terreos incluídos– entre 40 e 75 hectáreas.

O Goberno autonómico considera de vital importancia a realización de actuacións que persigan tanto incrementar a superficie pública de bosques e a súa recuperación como asegurar a conservación da natureza a través do mantemento dos procesos ecolóxicos, a preservación da biodiversidade dos ecosistemas e a aplicación de medidas que garantan a singularidade da paisaxe e a restauración de recursos naturais degradados.

Estas medidas enmárcanse no compromiso da Xunta de facer compatible a protección e preservación dos valores, hábitats e principais especies de flora e fauna que alberga este territorio cunha actividade económica sostible.

O Parque Natural Fragas do Eume atópase nunha zona de marcada influencia oceánica entre o medio litoral do esteiro do Eume e as montañas nas que nace o devandito río. Estas características explican por que é, a día de hoxe, unha das mostras máis importantes dos bosques sublitorais galegos e un dos poucos bosques atlánticos ben conservados de Europa.

Ángeles Vázquez, que estivo acompañada pola directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, tamén informou dos traballos de urxencia que está a facer a Xunta na estrada que une o centro de interpretación do parque natural co mosteiro de Caaveiro. Neste sentido, explicou que se están a facer traballos de limpeza de cunetas, desaugadoiros e de retirada de restos existentes na contorna –pólas de árbores e rochas de grandes dimensións– e que a continuación se procederá a facer novos desaugadoiros así como ao arranxo das fochas existentes no firme.

A vicepresidenta segunda en funcións explicou que o Executivo galego acordou asumir as actuacións de mellora na zona

ante as dificultades para determinar quen é o titular da estrada e tras constatar que os contactos mantidos coas outras administracións implicadas –a Deputación da Coruña, o Goberno central e os concellos da contorna– para esclarecer o asunto non permitían avanzar na busca dunha solución ao seu deterioro, que dificulta o tránsito pola zona dos visitantes.





