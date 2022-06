A Xunta adiántase ao ministerio na implantación do Plan Dixital de Centro e na acreditación destas competencias aos docentes

Román Rodríguez explica que Galicia xa ten avanzado o deseño do modelo de Marco de Referencia para categorizar a cualificación do profesorado que agora se vai aplicar no conxunto do Estado

Ademais, ao abeiro da Estratexia Educación Dixital 2030, ten en marcha o proceso de elaboración dos plans dixitais de cada centro de ensino

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou esta mañá na Conferencia Sectorial de Educación, na que se acordou avanzar na consecución das competencias dixitais polos docentes, así como na implantación dos Plans Dixitais de centros.

“Seguiremos a traballar nesta liña, formando profesorado e ultimando o sistema de acreditación para poñelo en marcha o curso que vén”, explicou Román Rodríguez. Neste eido, o responsable autonómico de Educación precisou que no ano académico actual realizáronse 2.500 actividades de formación do profesorado neste ámbito.

