A Xunta adaptará desde o luns 3 de xullo os horarios da liña de autobús entre Vigo, O Porriño e os polígonos da Granxa e das Gándaras para atraer máis usuarios

Estas modificacións supoñen unha variación de 15 minutos nas horas de saída e de chegada de 2 dos servizos de ida e de 3 de volta

Esta acomodación de horarios busca responder mellor ás necesidades dos usuarios, ao mellorar a compatibilidade horaria dos traballadores dos polígonos industriais

A nova liña de transporte público interurbano da Xunta, activa desde o pasado 5 de xuño, ampliou as alternativas de viaxe e optimizou os desprazamentos das persoas que traballan nos polígonos industriais



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adaptará a partir do vindeiro luns, día 3 de xullo, os horarios dalgúns servizos da nova liña de autobús da Xunta entre Vigo, O Porriño e os polígonos industriais da Granxa e das Gándaras co obxectivo de atraer máis usuarios.

Con esta acomodación dos horarios dáselle resposta á solicitude do Concello do Porriño e ás achegas recibidas dos usuarios, readaptando os horarios dos servizos desta liña, que parte da estación intermodal de Vigo cara ao Porriño.

En concreto, as modificacións, que se aplicarán a partir do 3 de xullo, suporán variacións de 15 minutos nas horas de saída e de chegada de 5 dos 8 servizos da liña que conecta Vigo cos polígonos industriais da Granxa e as Gándaras, 2 de ida e 3 de volta.

Por unha banda, adiantarase 15 minutos a saída prevista de 2 expedicións de ida, desde a estación intermodal de Vigo: a das 13,00 horas e a das 21,00 horas, que desde o luns sairán ás 12,45 e as 20,45 horas, respectivamente.

Por outra, atrasarase a saída prevista de 3 expedicións de volta desde O Porriño: os servizos das 06,00 horas, das 14,00 horas e das 22,00 horas pasarán a saír ás 06,15 horas, ás 14,15 horas e ás 22,15 horas, respectivamente.

Esta nova liña do transporte público inteurbano da Xunta, activa desde o pasado 5 de xuño, ampliou as alternativas de viaxe dos usuarios e optimizou os desprazamentos das persoas que traballan nos polígonos industriais.

O obxectivo da Xunta é que os usuarios dispoñan dunha alternativa de viaxe cunha cobertura de servizos desde primeira hora da mañá ata o remate do día para o sentido de ida e de volta, facilitando así a compatibilidade horaria.

O traxecto, que se realiza en menos dunha hora, garante a puntualidade nos centros de traballo e axiliza as chegadas do persoal aos seus fogares ao termo da xornada laboral.

O itinerario comprende nove paradas, das cales seis, nos polígonos industriais, son de nova creación. Deste modo, a relación de puntos de paso inclúe dous en Vigo e sete no Porriño, por esta orde: Vigo estación intermodal, Vigo (praza de España), O Porriño (avenida de Galicia), O Porriño (Imprenta Paz), O Porriño (Vip Galicia), O Porriño (CTAG), O Porriño (GESTAMP), O Porriño (CEAMSA), O Porriño (Cableria Auto).

A información relativa aos novos servizos estará dispoñible para a súa consulta na páxina web





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando