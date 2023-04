A Xunta actualiza os contidos da plataforma pro RSE coa que se facilita ao tecido empresarial a súa transformación sustentable

A través da ferramenta Xunta Pro RSE, as empresas dispoñen de axuda para a posta en valor das súas iniciativas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e sustentabilidade e para avaliar a súa situación neste ámbito

As actualizacións están xa á disposición de todas as empresas rexistradas na plataforma, así coma para todas aquelas que desexen adherirse



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade acaba de actualizar os contidos da plataforma Xunta Pro RSE, unha ferramenta que a Administración autonómica pon á disposición do tecido empresarial de xeito gratuíto para que as empresas interesadas poidan levar a cabo unha autoavaliación da súa situación en materia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e sustentabilidade.

Esta actualización, que xa está dispoñible na plataforma para todas as empresas rexistradas, así coma para aquelas que desexen adherirse, busca axudar ás compañías galegas no proceso de transformación sustentable e dixital. Xunta Pro RSE é de acceso universal e gratuíto e permite, polo tanto, avaliar o estado da empresa, así como tamén reportar iniciativas e indicadores das actuacións en materia de RSE e sustentabilidade.

Xunta Pro RSE permite ás empresas, en todo momento, identificar os seus puntos fortes e débiles e as áreas de mellora, e o estado das súas actuacións, así como o nivel de cumprimento destas, de acordo aos seus obxectivos responsables. Con esta actualización complétanse os traballos desenvoltos para facilitar que as organizacións poidan dar conta do seu desempeño social, medioambiental e de bo goberno a través das versións vixentes para as diversas modalidades de reportes. A nova versión desta ferramenta segue a estar dispoñible por medio do sitio web de Responsabilidade Social Empresarial

