A Xunta acorda, no Observatorio da eólica mariña, non emitir ningún informe mentres o Goberno non estableza un marco normativo para tramitar os proxectos

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, asistiu á reunión do Observatorio da eólica mariña

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, asistiron esta mañá á reunión do Observatorio da eólica mariña, onde a Xunta acordou, en consenso cos asistentes, non emitir ningún informe mentres non exista un marco normativo que estableza o procedemento de tramitación dos proxectos que se están presentando na Administración estatal.

No encontro realizouse unha avaliación da situación actual e estableceuse unha postura común desde Galicia en relación aos temas que seguen pendentes tras a presentación dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM).

Neste sentido, desde a Xunta de Galicia enténdese que é necesario poder acceder a información máis detallada dos caladoiros existentes; un cronograma sobre cando haberá un marco normativo e a convocatoria das poxas de lámina de auga; a necesidade dun modelo de evacuación da enerxía centralizado ou coñecer o sistema de compensacións. Galicia seguirá, ademais, defendendo que calquera desenvolvemento da eólica mariña debe ser consensuado co sector pesqueiro para garantir a coexistencia de ambas as dúas actividades.

Na reunión apostouse por seguir defendendo o consenso e o diálogo para o desenvolvemento da eólica mariña, pois supón unha oportunidade para a competitividade industrial –coa posibilidade de xerar 8000 postos de traballo e un investimento de 1200 M?–.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando