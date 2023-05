A Xunta acorda con Tradime a convocatoria este ano de axudas para dotación de servizos para camións en gasolineiras e urxir unha solución completa para a A-6

A Xunta publicará nos vindeiros meses unha orde de axudas para dotar as áreas de servizo de espazos de descanso con videovixilancia e duchas para os profesionais do transporte

Na xuntanza, a Xunta e os transportistas compartiron a preocupación pola situación das estradas estatais en Galicia, que lastra na seguridade e a competitividade do sector

Coincidiron na necesidade de dar canto antes unha solución completa á A–6, actuando de forma paralela nos dous viadutos por razóns de seguridade e de eficiencia técnica

A conselleira lamenta que, tras 11 meses do colapso do viaduto, se estea aínda coa demolición, polo que non parece factible a apertura este ano da estrutura sentido Madrid

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2023

A Xunta acordou hoxe con Tradime a convocatoria este ano de axudas para facilitar a dotación de duchas e servizos de videovixilancia para camións en gasolineiras e, conxuntamente, reivindicaron unha solución completa á A–6 canto antes.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto co delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, e co director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, mantivo hoxe un encontro de traballo co presidente de TRADIME, a Asociación de empresarios de transporte discrecional de mercadorías da provincial de Lugo, José Fernández, entre outros membros da asociación.

Na reunión, que dá continuidade á da semana pasada co Comité Galego de Transportes, abordouse a necesidade de contar con áreas de descanso en ruta que estean acondicionadas e ofrezan condicións de seguridade e hixiene axeitada.

Vázquez Mourelle reiterou a vontade de colaborar para que esa necesidade se vexa atendida, polo que a Xunta incentivará a creación das primeiras áreas de descanso en ruta para os transportistas en gasolineiras próximas ás estradas máis transitadas en Galicia.

Así, a través dunha orde de axudas que a Xunta prevé publicar nos vindeiros meses, facilitarase nas áreas de servizo a dotación de servizos de calidade para os profesionais do transporte, sobre todo, videovixilancia e duchas.

Na xuntanza de traballo tamén se abordou a primeira orde de axudas publicada o pasado venres no Diario Oficial de Galicia para a modernización e dixitalización das frotas do transporte, de mercadorías e de viaxeiros. Estas subvencións, por importe global de 6 M?, buscan incrementar a eficiencia do sector mediante a dixitalización, a conectividade ou a introdución de novas tecnoloxías. Con todo, o sector de mercadorías considera que os criterios impostos polo Ministerio de Transportes para a concesión destes incentivos son mellorables, algo que a Xunta se comprometeu a trasladar.

Ademais na xuntanza de hoxe Xunta e TRADIME compartiron a preocupación pola situación das infraestruturas viarias do Estado en Galicia, do que o sector de mercadorías é un dos máis prexudicados pola súa incidencia na seguridade viaria, nas condicións de condución, nos tempos e na competitividade.

Fíxose fincapé no deterioro de distintas vías estatais na provincia como a N–540 ou a N–120, e sobre todo na N–642, onde se mantén a día de hoxe o desvío polo socavón do pasado inverno, que dificulta o acceso aos municipios da comarca, ante a falta de avances do Goberno de España no impulso da Autovía da Mariña.

Con todo, a maior preocupación dos transportistas é a situación da A–6, a principal arteria de comunicación de Lugo coa Meseta, da que o transporte de mercadorías é o principal afectado.

Ethel Vázquez incidiu en que o desvío habilitado polo Ministerio de Transportes tras o colapso do viaduto do Castro é ineficaz e ten rexistrado xa varios accidentes nos últimos meses.

Lamentou que case 11 meses despois do colapso, que ocorreu tras un investimento nunha obra de emerxencia de 26 M?, aínda se está cos traballos de demolición, polo que non parece factible que se cumpra o compromiso de poñer en servizo este ano o viaduto en sentido Madrid.

Remarcou que a negativa do Goberno á execución simultánea de ambos os dous viadutos, como é o procedemento habitual e o que vén facendo o propio Ministerio nas súas obras, e pola vía de emerxencia, pode demorar a solución completa e definitiva ata o ano 2028.





