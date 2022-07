A Xunta acondicionará a parada de autobús da estrada PO-308 en Laño, no concello de Poio

Nas vindeiras semanas comezarán os traballos, adxudicados por máis de 32.000 ?



Procederase ao traslado da marquesiña situada no punto quilométrico 9+460 para situala na cuña de deceleración existente na contorna do punto 9+400 e daráselle continuidade ao itinerario peonil que existe coa construción dun novo tramo de senda



A presenza da parada será advertida con pavimento podotáctil e disporase dun novo paso de peóns no punto 9+340, que permitirá comunicar as sendas das dúas marxes da PO–308 con seguridade



O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica para proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras

Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2022

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudicou as obras de acondicionamento da parada de autobús situada na estrada autonómica PO–308, en Laño, no concello de Poio.

Os traballos foron adxudicados á empresa Obras, proyectos y actividades S.L. por importe de más de 32.000 euros e comezarán nas vindeiras semanas.

As actuacións deseñadas pola Xunta prevén o acondicionamento da zona de instalación da nova ubicación desta parada de autobús da estrada PO–308, que se situará no ámbito da cuña de deceleración existente na contorna do punto quilométrico 9+400 da vía autonómica.

Para isto, procederase ao traslado da marquesiña actual desde o punto quilométrico 9+460 ao 9+340, dando continuidade ao itinerario peonil na marxe dereita da estrada autonómica, mediante a construción dun novo tramo de senda.

O novo treito de senda na PO–308 contará cun ancho mínimo de 1,8 metros e pavimento de formigón cor terriza, e estará elevada 10 centímetros con respecto á calzada.

Nesta intervención na PO–308 prevese, ademais, a colocación nos vaos peonís de pavimento táctil de botóns e direccional. A presenza da parada de bus será advertida con pavimento podotáctil.

Tamén se disporá un novo paso de peóns no punto 9+340 da PO–308 que permita comunicar os itinerarios peonís das dúas marxes da estrada con seguridade.

Ademais dos traballos anteriores, as obras incluirán a disposición dunha nova sinalización horizontal e a execución, baixo a senda, dunha gabia para a instalación de canalizacións de telecomunicacións. A drenaxe neste itinerario resolverase cunha canalización subterránea, que dará continuidade á rede existente, así como os correspondentes pozos e sumidoiros.

