A Xunta acometerá obras de conservación na pasarela peonil sobre a estrada PO-324 en Coruxo, en Vigo

Trátase dunha intervención de mantemento desta estrutura peonil situada no punto 0+700 da vía autonómica, co obxectivo de reforzar e mellorar a súa estrutura de formigón

Actuarase no estribo da pasarela que se une co paseo peonil que dá acceso ás vivendas da parte superior, e no estribo que conecta coa escaleira de acceso que permite salvar o desnivel coa cota da beirarrúa

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade acometerá obras de conservación da pasarela peonil sobre a estrada autonómica PO–324, en Coruxo, no concello de Vigo.

Trátase dunha intervención de mantemento da pasarela peonil situada no punto quilométrico 0+700 desta vía autonómica, co obxectivo de reforzar e mellorar a súa estrutura de formigón.

De seguido, procederase ao chorreado do formigón, selaxe e inxección superficial das fisuras e gretas e reparación con morteiro tixotrópico.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando