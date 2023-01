A Xunta acomete a reforma de toda a instalación de iluminación do CEIP Antonio Blanco Rodríguez de Covelo cun investimento de 43.000 €

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, supervisou esta actuación, orientada a dotar ao centro de equipos con maior luminosidade e menor consumo, xunto ao alcalde, Pablo Castillo

Esta obra, centrada nas accións de eficiencia enerxética da Consellería de Educación, supuxo a instalación de 281 novos equipos de luminarias, 27 pantallas Led, 17 equipos de regulación e 61 sistemas de detección para o seu funcionamento

“Dámoslle continuidade ás melloras neste colexio público de Covelo tras reformar, o pasado curso, toda a instalación eléctrica e investir máis de 300.000 ? nas súas instalacións ao longo dos últimos anos”, explicou o representante autonómico

800x600

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE MicrosoftInternetExplorer4

Covelo, 12 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, vén de acometer a reforma e modernización integral de toda a instalación de iluminación do CEIP Antonio Blanco Rodríguez, no Concello de Covelo, cun investimento de 43.000 euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, supervisou esta actuación, orientada a dotar ao centro de equipos con maior luminosidade e menor consumo, nunha visita realizada esta mañá a este centro público xunto ao alcalde de Covelo, Pablo Castillo; o xefe territorial de Educación, César Pérez; e outros representantes educativos.

“Dámoslle continuidade coa renovación de toda a iluminación ás melloras realizadas pola Xunta neste colexio público de Covelo tras reformar, o pasado curso, toda a súa instalación eléctrica e investir máis de 300.000 euros ao longo dos últimos anos nas súas instalacións para modernizar a carpintaría exterior, a cuberta do edificio principal e do pavillón, a sala de caldeiras, o patio, as fiestras ou o ascensor”, detallou o representante autonómico.

Esta obra, centrada nas accións de eficiencia enerxética da Consellería de Educación para mellorar as condicións lumínicas dos centros e reducir a factura, consistiu na instalación de case 400 equipos e máis de 390 metros de cableado e está practicamente rematada a falla de que se executen nestes días algúns remates e se fagan algúns axustes no novo sistema.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando