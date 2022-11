A Xunta acomete melloras de eficiencia enerxética no alumeado de Freixo, Nane e Paradela, no concello de Crecente, cun investimento de 40.000€

O delegado territorial, Luis López, acompañado do alcalde, Julio César García–Luengo, supervisou esta actuación, que permite un aforro do 70% no consumo, ao tempo que se incrementa a luminosidade e a vida útil das luminarias destas tres aldeas

O proxecto recolleu a renovación dos 41 puntos de luz destes lugares das parroquias de Freixo e Albeos coa colocación de novos brazos de aceiro galvanizado, sistemas de protección con caixas de fusibles e luminarias de tecnoloxía Led de 40W

“Estamos ante un proxecto impulsado polo Concello de Crecente e apoiado pola Xunta a través do Fondo de Compensación Ambiental que só ten vantaxes, xa que reduce o consumo e a factura enerxética municipal, aumenta a visibilidade e é moito máis respectuoso co medio ambiente”, explicou o representante autonómico



A Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, vén de acometer un proxecto global de mellora de eficiencia enerxética no alumeado público dos lugares de Freixo, Nane e Paradela, no Concello de Crecente, cun investimento de 40.000 euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, acompañado do alcalde de Crecente, Julio César García–Luengo, supervisou esta actuación, que foi financiada ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental (FCA) e permite un aforro medio de arredor do 70% no consumo destas tres poboacións, ao tempo que incrementa a luminosidade da vía pública e a vida útil das luminarias.

“Estamos ante un proxecto impulsado polo Concello de Crecente e apoiado pola Xunta a través do Fondo de Compensación Ambiental, unha liña de axudas que encaixa como unha luva nesta iniciativa. Trátase dunha actuación que quedou moi ben executada e que só ten vantaxes, posto que reduce o consumo e, por tanto, o custo da factura enerxética municipal, aumenta a visibilidade e é moito máis respectuosa co medio ambiente”, explicou o representante autonómico.

O proxecto contemplou a renovación dos 41 puntos de luz dos lugares de Freixo e Nane, ambos pertencentes á parroquia de Freixo, e de Paradela, da parroquia de Albeos, coa substitución das antigas lámpadas de vapor de mercurio ou de sodio, segundo o caso, por novas luminarias de tecnoloxía Led de 40W, que confiren máis luz á vía pública e teñen unha maior durabilidade.

Nas treas aldeas montáronse novos puntos de suxección a base de brazos de aceiro galvanizado e instaláronse as novas luminarias xunto con renovados sistemas de protección de caixas de fusibles. No caso de Freixo, a actuación completouse coa instalación de seis farolas no campo da festa e no acceso ao cemiterio, mentres que en Nane e Paradela colocáronse cadros de mando novos e senllos reloxios astronómicos para regular o acendido e apagado segundo as necesidades pola luz solar existente en cada momento.

Deste xeito, en Freixo o consumo reducirase de 3.125W a 914W, o que supón un 70,7%; en Nane pasouse de 750W a 210W de potencia, o que mingua un 72%; e en Paradela rebaixouse de 1.250W a 350W, tamén un 72% menos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando