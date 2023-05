A Xunta achega programas de envellecemento activo e de promoción da autonomía persoal aos veciños do rural

O Goberno galego asinou un convenio coa entidade da Fonsagrada para o desenvolvemento de actividades como musicoterapia, exercicios de memoria, xardinería e actividades manuais, excursión ou obradoiros de novas tecnoloxías, entre outras

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Fonsagrada (Lugo), 19 de maio de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou esta tarde a escola do maior posta en marcha pola Asociación de Carballido de Servizos Sociais (Acaserso). Nestas instalacións, veciños da parroquia de Santa Marta de Carballido participan en actividades de envellecemento activo e de promoción da autonomía persoal, que contan co apoio da Xunta de Galicia.

Fabiola García destacou que as características demográficas do concello da Fosagrada empuxaron aos veciños a unirse para apoiar e coidar das persoas maiores que viven soas ou non contan cunha rede familiar próxima. O obxectivo desta escola de maiores é evitar a institucionalización destas persoas e garantir o seu benestar, ao tempo que viven nas súas casas e no seu lugar de sempre.

A escola do maior sitúase no antigo CEIP de Carballido. O Goberno galego asinou un convenio de colaboración con Acaserso cun orzamento de 37.000 euros para o desenvolvemento neste centro de actividades de musicoterapia, exercicios de memoria, xardinería e actividades manuais, excursións e obradoiros de novas tecnoloxías, entre outras.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando