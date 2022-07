A Xunta achega máis de 800.000 euros para soster os CIM e promover a igualdade en 47 concellos lugueses

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, e o delegado territorial de Lugo, Javier Arias, informaron das axudas a concellos para fomentar a conciliación e impulsar accións de prevención e tratamento da violencia de xénero

A maior contía vai destinada a apoiar os 11 Centros de Información á Muller da provincia, que dan cobertura a 38 concellos e teñen unha cifra estimada de usuarias que ronda as 1.350



A Xunta investirá este ano 834.000 euros nas axudas dirixidas a apoiar os 11 Centros de Información á Muller (CIM) da provincia de Lugo e os programas municipais destinados a promover a igualdade, previr e tratar a violencia de xénero e fomentar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, informaron hoxe da resolución da orde de axudas a entidades locais para fomentar accións neste eido. Na actual convocatoria benefícianse destes apoios 47 municipios lucenses –o 70% do total– que concentran preto do 86% da poboación da provincia.

A maior contía vai destinada a financiar a actividade dos CIMs, que reciben 576.500 euros da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para manter 29 postos de traballo con funcións de dirección, atención psicolóxica, axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero.

Ambos responsables autonómicos explicaron que os 11 centros de información á muller da provincia –situados en Lugo, Chantada, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Palas de Rei, Quiroga, Ribadeo, Sarria, Vilalba, Viveiro e Burela – dan cobertura a 38 concellos e t eñen unha cifra estimada de usuarias que ronda as 1.350.

Outra

da

s liñas destina 244.900 euros a sufragar

os programas de fomento da conciliación impulsados por cinco administracións locais da Mariña –Alfoz, Barreiros, Mondoñedo, O Valadouro e Xove –; outras tantas

da comarca de Lugo –Rábade, Castroverde, Outeiro de Rei, Portomarín e O Corgo; ademais de Sober, Bóveda, Palas de Rei, Antas de Ulla, Guitiriz, Xermade, Becerreá e O Incio.

Con esta segunda medida, a Administración autonómica axuda aos concellos para que

poidan levar a cabo iniciativas de conciliación –como campamentos de verán e de Nadal ou servizos de madrugadores, entre outras–, e que fomenten a corresponsabilidade entre mulleres e homes. As contías son de ata

18.000 euros para as solicitudes individuais e a ta

30.000 para a

s de xestión compartida. Os importes máximos

aumentan con respecto ás anteriores convocatorias, con 3.000? máis no caso da xestión individual e 2.000? máis para a compartida.

Por último, a

liña

ce

ntrada

na promoción da igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero beneficia ao Concello de Guitiriz, que percibe 12.500 euros para desenvolver un programa de atención psicolóxica a mulleres en situación de vulnerabilidade e a os seus fillos e fillas. Neste caso, as contías máximas aumentaron en 3.000 euros con respecto á anterior edición.

