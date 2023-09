A Xunta achega máis de 500.000 ? para a mellora de instalacións deportivas de entidades e concellos da comarca da Coruña

O delegado da Xunta explicou que 174 entidades dos concellos da área da Coruña recibirán outros 288.000 euros para levar a cabo as súas actividades deportivas ao longo do ano

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, reuniuse, esta mañá, co presidente do Club Náutico de Sada, Enrique Tostado. No encontro informoulle que este club recibirá 20.000 euros para levar a cabo a mellora da fachada do seu edificio social.

O representante do Goberno autonómico resaltou o importante esforzo que está a realizar o Goberno galego de apoio para a mellora de instalacións deportivas nos concellos galegos, concretamente,

sumando os investimentos do primeiro semestre do ano, a Xunta destinará ata finais deste exercicio preto de 22 millóns de euros para a construción e mellora de instalacións deportivas, o que representa o 50 % de todo o orzamento histórico da Secretaría Xeral para o Deporte da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que en 2023 consegue máis de 44 millóns de euros.

En relación co apoio a entidades deportivas, Trenor resaltou que “na comarca da Coruña imos a investir máis de 221.000 euros que permitirán mobilizar máis de 400.000 euros en 11 clubs deportivos”.

A Xunta tamén apoia aos Concellos cunha orde de axudas dirixidas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable. En total na comarca da Coruña foron 12 os concellos beneficiados por algunha das dúas liñas –instalacións ou equipamentos– ou con ambas as dúas por un importe de máis 380.000 euros en 20 axudas.

No eido galego os investimentos destinados á mellora de instalacións de entidades deportivas suman 1,3 millóns de euros e aos concellos oito millóns en total.

O delegado da Xunta tamén puxo en valor a orde de axudas dirixidas a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas para o ano 2023.

A concesión destas subvencións conta cun importe máximo de 2 millóns de euros para dúas liñas de actuación. Por unha banda, o desenvolvemento de actividades deportivas, que ten un orzamento de 1,85 millóns de euros e, pola outra, os núcleos de adestramento deportivo especializado (NADE) desenvoltos a raíz do novo decreto de alto nivel do ano 2020 e que teñen un orzamento de 150.000 euros.

Concretamente, na comarca da Coruña reciben estas axudas 174 clubes e entidades deportivas por un importe que supera os 288.000 euros para poder levar a cabo as súas actividades ao longo de todo o ano.

Trenor subliñou a importancia de fomentar o deporte entre a poboación máis nova para “construír unha Galicia saudable, solidaria e con espírito de superación”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando