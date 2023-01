A Xunta achega máis de 2 M€ a 189 viticultores para a reestruturación e reconversión varietal das viñas en Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Consellería do Medio Rural onde se indican as persoas beneficiarias destas axudas, que permitirán actuar en 215 hectáreas

Os principais obxectivos destas achegas son levar a cabo reaxustes estruturais que fagan diminuír os sobrecustos de produción das explotacións vitícolas de Galicia

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2023

recibirán máis de dous millóns de euros para desenvolver accións que permitan redimensionar e mellorar a produción vitivinícola galega. (DOG) publica hoxe a resolución da Consellería do Medio Rural pola que se informa das persoas beneficiarias das axudas para a reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia. En total son 189 persoas viticultoras as que

A superficie de viñedo na que se vai actuar grazas a estas subvencións é de 215 hectáreas. Por provincias, a maior parte corresponde a Pontevedra, con 94 hectáreas e 80 persoas beneficiarias. Séguelle Ourense con 76 hectáreas e 93 persoas beneficiarias. Mentres, na Coruña reestruturaranse 37 ha de 11 viticultores e, en Lugo, 9 ha de 5 beneficiarios.

beneficiarias corresponde á denominación de orixe Rías Baixas (con 89 beneficiarios), logo sitúase a de Monterrei (35), seguida do Ribeiro (31), Valdeorras (26) e Ribeira Sacra (6). Pola súa parte, as indicacións xeográficas protexidas Barbanza e Iria e Ribeiras do Morrazo contan cunha beneficiaria cada unha.

Os principais obxectivos destas axudas son levar a cabo reaxustes estruturais que fagan diminuír os sobrecustos de produción das explotacións vitícolas de Galicia, onde predomina o minifundio. Ademais, conséguese a mellora das técnicas de xestión das viñas e reconversións varietais para optimizar a súa orientación ao mercado adaptando as producións á demanda, á vez que se preservan as variedades viníferas autóctonas da nosa comunidade. Deste xeito, aprovéitase a elevada calidade diferenciada da uva como vantaxe competitiva nun mercado cada vez máis globalizado.

Así mesmo, a través destas achegas aumenta tamén o grao de profesionalización do sector vitícola galego, ao mesmo tempo que se potencia a remuda xeracional e un desenvolvemento rural socialmente viable facilitando o acceso ás explotacións das persoas viticultoras mozas, en particular das mulleres.





