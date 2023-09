A Xunta achega máis de 170.00 euros a 9 restaurantes e aloxamentos da cidade e comarca da Coruña para mellorar as súas instalacións

O delegado da Xunta explicou que con estas obras os aloxamentos e restaurantes poden mellorar a súa competitividade e ofrecer un mellor servizo aos seus clientes

A Coruña, 11 de setembro de 2023

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, visitou hoxe a Taberna de Cunqueiro , un dos establecementos beneficiados pola orde de axudas da

Axencia de Turismo de Galicia, dirixida a aloxamentos e restaurantes para mellorar as súas instalacións. O representante do Goberno autonómico informou que a Xunta concedeu axudas que suman máis 170.000 euros a 9 establecementos de aloxamento e restauración da cidade e comarca, que mobilizaron máis de 400.000 euros, para mellorar as súas instalacións.

Durante a visita, o representante autonómico destacou que “estamos ante un bo exemplo do apoio da Xunta á mellora das infraestruturas dun sextor estratéxico como é o turismo nesta área”.

En total, as subvencións chegan a 9 restaurantes e aloxamentos situados nos concellos da Coruña (2), Culleredo (3), Arteixo (1), Oza–Cesuras (1), Oleiros (1) e Vilarmaior (1).

O obxectivo principal destas axudas é incentivar a mellora das instalacións e infraestruturas destes establecementos co fin de consolidar unha oferta turística de calidade. As achegas cobren tanto obras de acondicionamento como a adquisición de equipamento ou mobiliario.

A Axencia de Turismo de Galicia contou para esta orde cun total no conxunto da comunidade de 3,5 millóns de euros, divididos en dúas liñas. Por unha banda, achegas para aloxamentos, cun importe de 2,6 millóns de euros, e por outra banda, para restauración con 788.000 euros.

Trenor puxo en valor o presente e o potencial do sector turístico en Galicia, que neste 2023 xa está superando as cifras de peregrinos, viaxeiros e de ocupación hoteleira rexistradas a estas alturas do ano pasado. Neste censo, apuntou que estes apoios aos aloxamentos e restaurantes son unha medida máis da Xunta para potenciar un sector estratéxico para Galicia.

O delegado da Xunta lembrou que o Executivo autonómico aposta por un turismo responsable, sustentable e adaptado á vida diaria dos galegos. O modelo turístico de Galicia coincide coa que demandan os novos viaxeiros, como o demostran os datos do INE que

nos primeiros sete meses do ano Galicia rexistra preto de 3,7 millóns de viaxeiros aloxados e máis de 6,8 millóns de noites no conxunto dos establecementos de aloxamento turístico, unha cifra de pernoitas nunca antes acadada en Galicia neste período. Estas datos se traducen nun incremento de 7,6 puntos respecto do ano récord pasado e de 7,2 respecto das noites

Segundo explicou Trenor, as cifras invitan a ser optimistas e a poder afirmar que Galicia está selando “un novo ano histórico” para o turismo.

INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN CENADOR PRINCIPAL Y MEJORA AJARDINAMIENTO QUE RODEA LA INSTALACIÓN

HOTEL 4 ESTRELLAS

RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTALACIONES, MEJORAS ENERGÉTICAS Y ADQUISICIÓN

63.844,66 ?

31.922,33 ?

IMPLEMENTACIÓN DE CHANNEL MANAGER E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE XESTIÓN DIXITALIZADA DE DOCUMENTOS

ALBERGUE TURÍSTICO 1ª CATEGORIA

MELLORA NAS INFRAESTRUCTURAS

109.900,82 ?

53.257,81 ?

RENOVACIÓN, MODERNIZACION, EMBELECEMENTO, MOBILIARIO E DIXITALIZACIÓN

RENOVACIÓN DO EQUIPAMENTO DE COCIÑA E ACTUACIÓNS DE MELLORA QUE FAVOREZCAN O AFORRO ENERXÉTICO

ACTUACIÓNS DE MELLORA





