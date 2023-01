A Xunta achega o legado histórico de Ferrol a través da testemuña de oito veciños vinculados ás pezas máis significativas da exposición Ferrol no tempo

A mostra, que conclúe o próximo 28 de xaneiro, exhibe unha escolla de 115 pezas, entre as que se atopan obras de arte, fotografías, mapas e documentos históricos, obxectos inzados de simbolismo, vídeos e instalacións interactivas

Os próximos percorridos guiados polo coordinador local da exposición, Guillermo Llorca, terán lugar os días 11 e 25 de xaneiro ás 12.00 horas

Ferrol, 10 de xaneiro de 2023







A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do alcalde da cidade, Ángel Mato, asistiu esta mañá á visita guiada A veciñanza conta Ferrol no tempo á exposición que leva o mesmo nome. Un percorrido no que oito veciños vinculados con algunha das pezas significativas da mostra, deron testemuña da historia recente de Ferrol, a través dos seus relatos particulares.

Na visita tomaron parte María Luísa e María Carmen Souto, netas de Ángela Ruíz Robles, creadora da primeira enciclopedia electrónica; Pilar Alves, filla dunha das catro mulleres que debutaron co Toxos en Froles hai un século; Fina Álvarez, traballadora da Pysbe, e Loli Fontán, única informática do estaleiro Astano. Tamén tomaron a palabra Pilar Baliño, que dende pequena viviu o mundo das augadoras; Ángeles Rodríguez, emprendedora de éxito que montou unha confeitería con fondos doados pola Fundación Amboage e Santos Vidal, testemuña das escolas obreiras, nomeadamente da escola de aprendices de Bazán.

O coordinador local da mostra, Guillermo Llorca, e a directora dos cadernos Ferrol Análisis e membro do consello asesor da exposición, Esperanza Piñeiro, tamén acompañaron o percorrido.

A exposición Ferrol no tempo, que pode visitarse na sede Afundación ata 28 de xaneiro e ata o momento recibiu a máis de 4.500 visitantes,

exhibe unha escolla de 115 pezas, entre as que se atopan obras de arte, fotografías, mapas e documentos históricos, obxectos inzados de simbolismo, vídeos e instalacións interactivas, coa que se convida a explorar a identidade e legado da urbe.

Percorre a través de varias seccións (Mitos e Orixes, Tramas, Escenarios, Cidade Narrada e Voces da Cidade) a evolución e construción da cidade dende diversas perspectivas a través dunha combinación de obxectos e materiais físicos e tecnoloxías interactivas.

Ademais de visitas particulares, a mostra pode coñecerse a través de percorridos guiados dirixidos por Guillermo Llorca –os próximos terán lugar os días 11 e 25 de xaneiro ás 12.00 horas–. As inscricións poden realizarse no teléfono 981 330 280.





