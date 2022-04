A Xunta achega os apoios para incrementar a competitividade a preto de 470 pemes de toda Galicia

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, participou hoxe en Abegondo no último encontro de Camiño de futuro, que percorreu 14 localidades galegas nos meses de marzo e abril

O obxectivo da iniciativa é difundir entre as pequenas e medianas empresas de contornas non urbanas as diferentes axudas que a Administración autonómica pon ao seu dispor

No encontro de hoxe presentáronse os casos de éxito de Panadería da Cunha e Altavela







