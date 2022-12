A Xunta achega 600.000 € a máis dun cento de entidades deportivas de Lugo para equipamento

O Goberno galego vén de resolver a segunda convocatoria destas axudas, que asumen o 80% do investimento solicitado cun máximo de 10.000 euros

A Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes achega 600.000 euros a máis dun cento de entidades deportivas da provincia de Lugo para a adquisición de equipamento.

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a resolución da segunda convocatoria deste ano, con axudas para 94 entidades por un volume total de 516.612 euros; súmanse ás 10 que xa resultaron beneficiarias na primeira convocatoria cun importe global de 82.780 euros.

A Xunta aporta o 80% do gasto subvencionable ata un máximo de 10.000 euros. Na provincia obtiveron a contía máxima 22 solicitantes, en varios casos para adquirir furgonetas, embarcacións de competición ou sistemas de cronometraxe e marcadores, entre outros.

Máis do 40% dos clubs e das achegas anuais son do concello de Lugo, no que 43 entidades reciben 257.400 euros. O segundo municipio que reúne a máis beneficiarios é o de Vilalba, 9 clubs que suman 46.800 euros; e o terceiro Viveiro, con 8 clubs e 55.000 euros.

As modalidades deportivas con maior representación son o fútbol, baloncesto, ximnasia e ciclismo, pero cóntanse en total máis dunha trintena de federacións con varios clubs en cada caso repartidos pola provincia.

As achegas poden destinarse a material inventariable para competicións ou adestramentos, aínda que non sexa específica da especialidade, e tamén a material sanitario, de xeito que moitos aproveitan para mercar desfibriladores ou caixas de primeiros auxilios.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando