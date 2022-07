A Xunta achega 30.000 euros para organizar a Feira do Bonito de Burela, que se celebra a primeira fin de semana de agosto

Tamén afirmou que o Goberno galego “seguirá apostando por esta vila, motor do dinamismo económico da Mariña”, programando melloras como as executadas nos últimos anos no porto, entre as que salientou as máis recentes, como a renovación integral da envolvente da nave de redes, a construción do segundo martelo do peirao co obxectivo de mellorar a seguridade, o acondicionamento da cuberta da nave de Expomar ou, este mesmo ano, a instalación de novos brazos de amarre en dous pantaláns, a renovación das portas dos departamentos do punto limpo e a mellora do firme na zona de manobras de carga e descarga de mercadorías do peirao comercial.