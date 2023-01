A Xunta achega 22.900 € á reforma do miradoiro do Cabo do Mundo, no Saviñao, para lograr unha maior inmersión na paisaxe

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, comprobou a nova plataforma de madeira que engade unha altura de 5,10 metros sobre a estrutura orixinal

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

O Saviñao (Lugo), 05 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia impulsou a reforma do miradoiro do Cabo do Mundo, no municipio do Saviñao, para permitir unha maior inmersión na paisaxe deste punto icónico da Ribeira Sacra.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, e o alcalde, Carlos Armesto, comprobaron o resultado da actuación, que consistiu na construción dunha plataforma de madeira que engade unha altura de 5,10 metros sobre a estrutura orixinal. A obra foi promovida polo Concello do Saviñao e a Consellería do Medio Rural achegou 22.900 euros, preto do 82% do financiamento total, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra Courel.

A nova construción, realizada en madeira laminada, favorece unha visión máis ampla e de maior calidade sobre o meandro do Miño, que é un dos elementos máis recoñecidos da zona. Ao seu carón, un panel informativo explica as rutas de sendeirismo, monumentos e outros puntos de interese que se poden visitar no concello.

O delegado territorial sinalou a importancia dos GDR no impulso de proxectos produtivos ou dinamizadores do territorio. Neste sentido, explicou que este miradoiro é un dos espazos que máis turismo atrae ao municipio.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando