A Xunta acada o 25% de execución da vía de alta capacidade TuiA Guarda entre o enlace coa A55 e o polígono de Areas, cun investimento de 21,2 M?

Avanza a construción do novo treito de autovía en Tui, que inclúe a conexión coa A–55 cunha glorieta elevada, unha recta en viaduto e un semienlace de acceso ao polígono de Areas

Xa se acometeron o 52% das demolicións necesarias e o 90% de escavacións no tronco, no semienlace de Areas ou no enlace coa A–55

Tamén avanzan os recheos, case ao 80% de execución, con 145.000 m³ recheados, 40.000 correspondentes a saneos







