A Xunta abrirá ao tráfico desde mañá unha das calzadas do viaduto superior do enlace da Vía Ártabra coa N-VI en Iñás, no concello de Oleiros

A partir das 10,00 horas de mañá poderá circularse polo enlace que dá continuidade a estrada nacional

A Xunta ultima os traballos para concluír o enlace a tres niveis xa iniciado de conexión da Vía Ártabra coa N–VI, co fin de garantir a seguridade viaria, a fluidez de tráfico e a ordenación da contorna

A previsión é que esta intervención estea rematada no vindeiro mes de xuño

Unha vez concluída esta parte da obra, rescindirase o contrato coa UTE adxudicataria e a conexión da Vía Ártabra coa AP–9 quedará en suspenso ata que conte con plenas garantías xurídicas

120

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2023

A Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, abrirá ao tráfico desde mañá, unha das calzadas do viaduto superior do enlace da Vía Ártabra coa N–VI en Iñás, no concello de Oleiros.

De forma paralela ao proceso xudicial, a Xunta reiniciou en xuño do pasado ano as obras destinadas a concluír o enlace a tres niveis prevista no proxecto de conexión da Vía Ártabra coa AP–9 para rematar este treito da conexión coa estrada nacional.

Nas últimas semanas foise avanzando de modo importante nos traballos de firmes da ligazón da Vía Ártabra coa N–VI, que é a parte da obra que se vai terminar de executar debido á sentenza tras o contencioso interposto polo

Concello de Cambre.

Están xa rematados os traballos do estendido de saburra e executouse a capa base dos firmes e da capa intermedia. Ademais, avanzouse a drenaxe coa instalación do caz de mediana, obras de drenaxe transversal e cunetas.

Estes últimos días os traballos centráronse nas barreiras e, deste xeito, as actuacións executadas permitirán realizar a última fase de desvíos, o que implica xa a apertura desde maña do tránsito por unha das calzadas do viaduto superior, o que dá continuidade á N–VI. A previsión é abrir esta conexión ao tráfico a partir das 10,00 horas.

Seguindo a programación prevista na execución destas obras, o obxectivo da Xunta é rematar a finais desde mes de maio a parte principal da obra viaria, poñendo xa en servizo de modo completo tanto a glorieta como o paso superior.

A configuración final do enlace será tal e como estaba proxectada: cun nivel superior para a N–VI con 4 carrís de circulación, un nivel intermedio con forma de glorieta e un nivel inferior para darlle continuidade á Vía Ártabra, que quedará preparado para a súa prolongación futura cara a AP–9.

Deste xeito, os traballos últimos consistirán en terminar de retirar a provisión de terras que se fixo, así como a restauración vexetal. Esta intervención é moi sensible ás condicións meteorolóxicas, aínda que se traballa co obxectivo de rematar a obra en xuño.





