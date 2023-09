A Xunta abrirá un novo Polo de emprendemento en Vilanova de Arousa para xerar emprego, dinamizar a economía local e fixar poboación

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, anunciouno nun encontro con empresarios, onde destacou o potencial da comarca do Salnés no eido do turismo, no comercio ou no sector primario, nomeadamente no mar

Dos oito polos activos no conxunto de Galicia –que levan atendido nun ano máis de 550 persoas– o de Pontevedra Norte e Rías Baixas asesorou arredor de 150 proxectos

Vilanova de Arousa (Pontevedra), 11 de setembro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, anunciou hoxe a creación dun novo Polo de emprendemento e apoio ao emprego en Vilanova de Arousa, que será o segundo da provincia de Pontevedra e que permitirá “xerar emprego e emprendemento e fixar poboación no rural, tan importante en Galicia”. Así, nun encontro con empresarios da comarca do Salnés, destacou a relevancia da bisbarra no eido do turismo, no comercio ou no sector primario –nomeadamente no mar– e aseverou que aínda queda moito potencial, xerando riqueza pegada ao territorio, pola vía do emprendemento e do emprego de calidade.

Na xuntanza, púxose en valor que a Rede de polos xorde para ofrecer un acompañamento continuado das persoas emprendedoras en cada unha das fases polas que vaian pasando os seus proxectos. O obxectivo é convertelos en verdadeiros centros de dinamización dos territorios nos que se asentan, sendo foros de interlocución que permitan recoller as demandas da súa poboación e dar resposta desde a Administración coa colaboración do sector privado.

Nesa liña, a conselleira sinalou que na provincia de Pontevedra funciona actualmente o polo Pontevedra Norte e Rías Baixas, con sede en Silleda, que leva atendidos arredor de 150 proxectos, dos que arredor dun cento continúan no seu proceso de acompañamento mentres outra vintena xa acadaron o obxectivo polo que contactaran coa Rede de polos.

No conxunto da Rede, con oito polos activos espallados polo territorio galego e que se seguirán consolidando para dar cobertura ao 100 % do territorio galego, máis de 550 persoas emprendedoras recibiron arredor de 1.700 titorías para sacar adiante as súas iniciativas.

Na súa intervención, Elena Rivo agradeceu a boa disposición do Concello de Vilanova de Arousa de cara ao novo servizo e o seu ofrecemento de establecer o futuro polo de emprendemento no Pazo de Vista Real.





