A Xunta abre unha nova aula na escola infantil pública de Chantada

Esta actuación incrementa en 15 o número de prazas no centro, que pasa de catro a cinco unidades



O curso vén de iniciarse con máis de 60 nenos matriculados, cuxas familias non teñen que pagar nada pola atención educativa



A Administración local asumiu o custe e execución das obras, mentres que o Consorcio encargouse do equipamento e do incremento do persoal necesario

A Xunta de Galicia incrementou en 15 prazas a capacidade da escola infantil de Chantada, pertencente á rede pública autonómica, polo que o centro conta desde o inicio deste curso cunha aula máis para ter na actualidade cinco en funcionamento. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitaron hoxe o centro, acompañados do alcalde deste municipio lucense, Manuel Lorenzo.

Perfecto Rodríguez salientou que con esta actuación “aténdese mellor á demanda das familias de Chantada que depositan a súa confianza no proxecto educativo e nos profesionais desta escola infantil”, que comezou o curso 2022–2023 con máis de 60 alumnos matriculados.

Ademais da ampliación do centro, recordou que nel as familias teñen a atención educativa de balde para os seus fillos, o que lles supón un aforro medio de ata 2000 euros ao ano por neno. Arredor de 31.000 pequenos de 0 a 3 anos benefícianse a partir deste curso desta medida, dirixida ao 100% do alumnado de todas as escolas infantís de Galicia.

Así mesmo, o xerente do Consorcio agradeceu a implicación do Concello, que asumiu o custe e execución das obras de ampliación, as cales ascenderon a 54.000 euros. Estas consistiron, basicamente, na redistribución da zona de acceso ao inmoble e do espazo de administración para darlle cabida á nova aula. Pola súa parte, o Consorcio encargouse do equipamento, material didáctico e da instalación de estores e vinilos, cun investimento de 16.600 euros; así como do incremento do persoal necesario.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando