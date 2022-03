A Xunta abre unha consulta preliminar ao mercado para incorporar solucións innovadoras á transformación dixital do patrimonio do Camiño

É unha das medidas do Proxecto Stellae 5.0, impulsado pola Xunta e a Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste Europeo para a dixitalización do legado cultural e patrimonial da Ruta Xacobea

A consulta está orientada á dixitalización de activos, á creación de contidos culturais e educativos, á formación de capital humano e ao emprendemento en torno ao patrimonio cultural de Galicia e da Eurorrexión

Está dirixida, fundamentalmente, a empresas do sector cultural, tecnolóxico, audiovisual e de contidos e a grupos de investigación en tecnoloxía, ciencias sociais e humanidades que poderán presentar as súas propostas ata o mes de maio

O Proxecto Stellae 5.0 forma parte do proceso de construción das Memoria Dixital de Galicia, que se alberga no Gaiás

A estratexia Galicia Dixital 2030, no seu eixo “Cultura e turismo intelixente”, aposta por impulsar o uso das tecnoloxías dixitais para a dinamización do patrimonio e a produción cultural





