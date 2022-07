A Xunta abre ás suxestións da cidadanía o proxecto de lei para a igualdade efectiva entre mulleres e homes

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade abre desde hoxe e ata o próximo 12 de agosto o prazo público para recibir as achegas ao proxecto de particulares, entidades, empresas ou administracións a través do portal da transparencia



A Xunta traballa coa previsión de que a norma inicie a súa tramitación parlamentaria antes de que remate o ano



O texto seguirá a situar a Galicia á vangarda da loita pola igualdade, ao recoñecer a discriminación múltiple, a idea do benestar laboral e dotar dun estatuto propio ás mulleres do rural e do mar



Enviarase o proxecto de lei a organizacións sindicais, empresariais, universidades, Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a entidades que representan a colectivos profesionais, mulleres rurais e do sector pesqueiro e do mar

publicou hoxe o proxecto

de lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes no portal de transparencia para que tanto a cidadanía como entidades e administracións poidan realizar as súas suxestións ao texto proposto. Teñen para facelo desde hoxe e ata o próximo 12 de agosto, a través dun formulario habilitado ao efecto, no que poden realizar as súas achegas.

A nova norma nace co obxectivo de seguir a situar a Galicia na vangarda da busca da igualdade laboral, para actualizar e unificar nunha mesma norma as actuacións e medidas para a loita contra a discriminación múltiple e os ataques sexistas á muller, e referendar o compromiso coa formación profesional e o emprego feminino de calidade.

O texto legal contempla, así, medidas para reforzar a igualdade de xénero en materia de dixitalización co obxectivo de fomentar a formación en habilidades dixitais e o seu uso no ámbito laboral, así como de protección das mulleres fronte a ataques sexistas a través de medios tecnolóxicos.

Na mesma liña a futura lei promoverá programas municipais para crear espazos urbanos libres de violencia e acoso sexual, a través de sendas peonís seguras, sinalización clara ou paradas a demanda de transporte urbano.

O Goberno galego quere contribuír, por outra banda, á defensa dos dereitos e á visibilización das mulleres que sofren discriminación múltiple, un concepto que corresponde aos casos nos que varias causas –como poden ser de discapacidade, de etnia, de idade, de pobreza, de inmigración etc.– dificultan aínda máis o desenvolvemento persoal e social das afectadas.

A nova normativa introducirá ademais a idea do benestar laboral nas empresas, vencellada coas políticas de conciliación, substitución por maternidade, prevención de riscos laborais, teletraballo e responsabilidade social empresarial (RSE).

O texto quere regular medidas especiais para introducir a perspectiva de xénero no teletraballo, co impulso desta modalidade laboral que a pandemia ven de consolidar, así como a promoción de boas prácticas no tecido produtivo galego como o dereito á desconexión, o acceso prioritario a esta modalidade de traballo a vítimas da violencia de xénero, ou a realización de actividades de formación.

Galicia converterase, por outra banda, grazas a esta iniciativa lexislativa na primeira comunidade autónoma en recoller nunha lei os requisitos mínimos de formación en igualdade laboral, unha medida que nace do acordo co Diálogo Social.

A Xunta seguirá a fomentar o emprego feminino por conta allea, con axudas para mellorar a contratación e para a promoción profesional. No caso das autónomas establecerase a continuidade dos apoios para a contratación por maternidade ou durante o embarazo e promoverá a creación de empresas en sectores con infrarrepresentación feminina.

A lei incluirá ademais un Estatuto das mulleres rurais e do mar co que se defenderá o compromiso de atender ás súas necesidades nas políticas de emprego autonómicas, e cunha relación propia de dereitos e de medidas para o fomento do seu asociacionismo.

Coa nova lei de igualdade, que se vén sumar á lei específica para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, Galicia segue a situarse na vangarda da loita contra a violencia e a discriminación da muller en todos os eidos da súa vida, contribuíndo a visibilizar as novas desigualdades e avanzando para erradicalas.

En paralelo ao período de suxestións, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade enviará o texto do proxecto para que realicen as súas achegas a organizacións sindicais e empresariais, universidades, á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e ás entidades máis representativas de colectivos profesionais como autónomos, mulleres do mar e do medio rural, entre outros.

