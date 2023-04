A Xunta abre a súa convocatoria anual de axudas para promover o talento audiovisual galego con preto de 200.000 €

O DOG publica hoxe as bases destas subvencións, que se distribuirán entre 17 proxectos: oito curtametraxes, seis guións e tres longas de dirección novel

Esta liña de apoio ten como obxectivo contribuír á xeración de novas propostas narrativas de especial valor cultural e á incorporación da nova creación á industria audiovisual galega

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2023

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria anual de subvencións á creación audiovisual para a promoción do talento galego neste ámbito, que mantén a súa dotación de 194.000 euros. Este investimento distribuirase entre 17 proxectos, oito deles para a realización ou posprodución de curtametraxes, seis para a escrita de guión e tres para a produción de longas de dirección novel.