A Xunta abre o programa de exposicións do 30 aniversario do CGAC coa mostra Guerrilla Girls. Portfolio Compleat, 1985–2016

Amosa por primeira vez o último material producido por este colectivo norteamericano de acción feminista e poderá visitarse ata o 18 de xuño

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destaca o medio cento de propostas que o Goberno galego ten preparadas para poñer en valor a historia deste centro

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentou esta mañá a exposición Guerrilla Girls. Portfolio Compleat, 1985?2016, coa que o Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) abre o programa expositivo conmemorativo do seu 30 aniversario. “Unha mostra ?dixo? que amosa por primeira vez o último material producido por este colectivo que centrou a súa obra no sexismo e na discriminación das mulleres no mundo da arte e da cultura en xeral”. A proposta poderá visitarse desde hoxe ata o 18 de xuño.

O representante da Xunta de Galicia lembrou que esta “é a primeira das exposicións do medio cento de propostas que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ten preparadas para conmemorar as tres décadas de historia deste centro”. “Unha programación que inclúe mostras, intervencións artísticas, congresos, concursos, talleres, performance ou publicacións para repasar e poñer en valor a historia do CGAC e analizar os restos de futuro do museo”, engadiu o director xeral.

Na presentación participaron, así mesmo, os comisarios da mostra, Yolanda Torrubia e Santiago Olmo, director do CGAC. Ambos ofrecerán esta tarde ás 18,30 horas unha conversa sobre a exposición, acompañados da xestora cultural e comisaria Rosario Sarmiento e da artista Mar Caldas.

é unha escolma da produción desde mediados dos 80 ata 2016 do colectivo Guerrilla Girls, formado en Nova York en 1985 como un grupo anónimo de artistas de acción feminista. Definida polo propio colectivo como unha mostra da “conciencia do mundo da arte”, as obras incluídas na mostra aprópianse da linguaxe visual do márketing publicitario para transmitir as súas mensaxes feministas dunha forma directa.

Coñecidas por utilizar máscaras de gorilas para ocultar o rostro, as Guerrilla Girls identificáronse co nome de mulleres artistas falecidas como Frida Kahlo, Eva Hesse, Paula Modersohn–Becker, Käthe Kollwitz, Gertrude Stein ou Georgia O’Keeffe, entre outras, omitindo así a súa identidade real ao mundo e reivindicando os logros daquelas mulleres. Ao longo da súa traxectoria, de máis de 35 anos, produciron multitude de traballos en diferentes formatos (pósteres, libros, adhesivos, proxectos de debuxo, edicións gráficas e revistas).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando