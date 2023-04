A Xunta abre o prazo para que os centros educativos se incorporen aos Programas de Plurilingüismo

Poderán aplicalos tanto na etapa de Infantil como nas de Primaria, ESO e Bacharelato, a través das diferentes convocatorias



Os colexios e institutos interesados poderán presentar as súas candidaturas ata o 30 de abril



A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades acaba de abrir o prazo para que os centros educativos soliciten incorporarse aos programas de plurilingüismo ou sumar máis etapas educativas nos mesmos. Os colexios e institutos interesados poderán presentar as súas candidaturas ata o 30 de abril a través da aplicación habilitada ao efecto no Portal Educativo

No caso dos que desexen incorporarse á Rede de Centros Plurilingües de Galicia , deberán presentar o proxecto de desenvolvemento do programa plurilingüe en cada un dos cursos da etapa para a que se propoña, Educación Primaria ou Educación Secundaria Obrigatoria, con indicación do curso ou cursos de aplicación no ano académico 2023–2024 e planificación da extensión na etapa nos seguintes anos académicos. Os centros que xa forman parte da rede nunha das etapas poderán tamén solicitar incorporar a outro, se así o desexan. Conforme co establecido na normativa en vigor, poderase impartir na lingua estranxeira de elección ata un terzo do horario lectivo.