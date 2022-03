A Xunta abre o prazo para que aloxamentos e axencias de viaxe participen na nova edición do bono turístico

O DOG publica hoxe a resolución na que se recolle que as empresas interesadas terán de prazo ata o 1 de decembro para realizar as súas inscricións, en tanto que os usuarios poderán comezar solicitar as súas tarxetas este mesmo mes

As entidades poderán adherirse ao programa desde mañá e deberán presentar as súas ofertas de aloxamento e paquetes turísticos na plataforma Turespazo, onde deben estar rexistradas

Case 1.200 empresas participaron na edición do ano pasado do programa coa que se inxectaron 7,6M? ao sector turístico

O Goberno galego asumirá o 40% do importe das tarxetas, que poderán empregarse ata o 31 de decembro, a excepción dos meses de verán co obxectivo de apoiar ao turismo galego na época de menor demanda

O vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, recordou o éxito da edición anterior e amosouse convencido de que “esta nova edición vai ser aínda mellor”







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.