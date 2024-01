A Xunta abre mañá o prazo de solicitude para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica dos parques empresariais

O DOG publica hoxe a convocatoria dirixida aos concellos galegos e que se realizará en réxime de concorrencia competitiva

Os interesados teñen ata o 30 de abril para optar a estas axudas que buscan cubrir con seguridade e calidade as demandas enerxéticas das empresas

Continúa aberto o prazo das axudas para a modernización de infraestruturas e para a creación e mellora dos viveiros industrias dos parques empresariais galegos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2024

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a nova convocatoria para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica dos parques empresariais, que estará aberta desde mañá e ata o 30 de abril.

Cun orzamento de 4,7 M?, as axudas serán de concorrencia competitiva e diríxense aos concellos galegos. Búscase establecer medidas de reforzo e extensión neste tipo de infraestruturas nos parques empresariais, que precisan un abastecemento de enerxía eléctrica a través de redes de distribución que permitan cubrir con seguridade e calidade as demandas das empresas que albergan e dos futuros proxectos que poidan implantase.

Con carácter xeral, a intensidade da axuda será dun 80 % do importe total subvencionable cun máximo dun millón de euros por solicitude.

As principais novidades desta convocatoria son que o prazo de execución será de tres anualidades para ofrecer tempo suficiente que permita realizar todos os trámites e actuacións necesarios e, ademais, prevese unha liña específica para aqueles proxectos que obtiveron axuda na última edición pero que tiveron que renunciar por falta de tempo para obter autorizacións e para executar as actuacións.

A Xunta informa de que nestes momentos xa está aberto o prazo para solicitar outro tipo de melloras nos parques empresariais da Comunidade.

Así, ata o 19 de febreiro permanecerá aberta a liña para a habilitación e mellora das infraestruturas nos polígonos. Os apoios teñen unha intensidade do 80 % para mellora de iluminación, depuración de augas, xestión de residuos, infraestruturas viarias ou instalacións de seguridade, contraincendios e contra o roubo de cable, así como servizos de subministración de gas ou hidróxeno.

Por outra banda, os apoios para a creación e mellora de viveiros industriais nos parques empresariais galegos están en prazo ata o 26 de febreiro. As axudas terán unha intensidade do 80 % con axudas máximas que poderán chegar aos 240.000 euros no caso da creación de viveiros e de 75.000 para as actuacións de mellora





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando