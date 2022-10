A Xunta abre mañá o prazo para que os Concellos se acollan á nova orde de axudas para a creación de prazas nas súas escolas infantís

Destínanse 34,8 millóns de euros para financiar a posta en marcha de máis de 3400 prazas de 0 a 3 anos, un 11% máis das que existen na actualidade



As axudas abranguen a construción de novas escolas, a ampliación das xa existen–tes e a reforma ou rehabilitación de edificios para adaptalos aos usos propios dun centro educativo

A Xunta de Galicia abre mañá, e durante un mes, o prazo para que os Concellos soliciten acollerse á nova orde de axudas para a creación de prazas en escolas infantís de titularidade municipal. O

publica hoxe os requisitos e trámites a seguir para beneficiarse destas subvencións ás que se destinan 34,8 millóns de euros e que teñen como obxectivo impulsar o número de prazas no primeiro ciclo de educación infantil. Esta convocatoria está financiada pola Unión Europea–NextGenerationEU.

A través deste programa, dirixido ás administracións locais, estímase que se porán en marcha arredor de 3400 novas prazas de 0 a 3 anos, un 11% máis das que existen na actualidade. Financiaranse aquelas prazas creadas desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 15 de setembro de 2024. Polo tanto, aqueles Concellos que desde comezos do ano pasado xa crearan novas prazas, e o xustifiquen, poden recibir financiamento.

En concreto, as axudas convocadas por medio desta orde abranguen as seguintes actuacións: a construción de novas escolas infantís; a ampliación das xa existentes para habilitar novas aulas ou a reforma e rehabilitación de edificios para adaptalos aos usos propios dun centro educativo para nenos de 0 a 3 anos. Os Concellos terán que presentar obrigatoriamente as súas solicitudes por medios electrónicos a través do formulario que teñen dispoñible na

sede electrónica da Xunta de Galicia

Con esta orde, a Xunta dá resposta ás demandas dos Concellos que queren ampliar as prazas das súas escolas infantís e, ademais, ratifica a súa aposta por favorecer a conciliación das familias. Cómpre recordar que Galicia é a primeira Comunidade Autónoma de España en implantar a educación infantil gratuíta para todos os fillos e en todas as escolas nunha xornada de oito horas. Esta medida permite aforrar ata 2.000 euros anuais por neno a máis de 30.000 familias.

