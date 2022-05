A Xunta abre a inscrición para os cursos de formación especializada que se impartirán no encontro Corazón da artesanía en Agolada

O mestre do coiro José Luis Bazán, Premio Nacional de Artesanía 2021; o obradoiro compostelán Noroeste Obradoiro, Premio Produto 2021; a cesteira Simone Simons, especializada no traballo co esparto; e os obradoiros Logaro e Zeltia ao aire impartirán os cursos para profesionais, estudantes e público interesado na artesanía

A iniciativa desenvólvese no marco da programación do IX Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebrará nos Pendellos de Agolada os días 8, 9 e 10 de xullo e contará coa participación de 43 expositores de artesanía e 30 de produtos de alimentación

No evento tamén se inclúen obradoiros gratuítos abertos ao público infantil e adulto sobre elaboración de sanandresiños, xoguetes de madeira, tecido, torno cerámico e cestería colaborativa, este último, impartido pola cesteira Idoia Cuesta, Premio Artesanía de Galicia 2021





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.