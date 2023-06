A Xunta abre hoxe o prazo de inscrición do programa mentoring autónomos para apoiar a 200 profesionais no crecemento e consolidación dos seus negocios

As persoas interesadas en participar nesta iniciativa da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade poden solicitar a súa praza ata o vindeiro 30 de xuño

A actuación vai dirixida a profesionais cunha antigüidade mínima de 42 meses na súa actividade e con domicilio fiscal en Galicia

O Goberno galego busca con esta acción contribuír á sustentabilidade social empresarial de Galicia e á mellora da competitividade do seu tecido produtivo

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2023

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca para este ano 2023 unha nova edición do programa Mentoring para persoas traballadoras autónomas co que se busca axudar a estes profesionais no crecemento e consolidación dos seus negocios.

As persoas interesadas en participar nesta actuación autonómica, que se realiza da man da Fundación Ronsel, poden solicitar a súa praza desde hoxe e ata o próximo 30 de xuño. A Xunta, que inviste nesta actuación 250.000 euros, ofrece ata 200 prazas para esta iniciativa que vai dirixida principalmente a persoas traballadoras autónomas cunha antigüidade mínima de 42 meses na súa actividade e con domicilio fiscal en Galicia. Entre as persoas que cumpran as anteriores condicións, terán prioridade aquelas persoas traballadoras autónomas que teñan persoal contratado.

O Goberno galego quere con esta acción contribuír á sustentabilidade social empresarial e á mellora da competitividade deste colectivo que converte a Galicia na primeira comunidade autónoma en porcentaxe de autónomos respecto das afiliacións totais.





