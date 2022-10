A Xunta abre a convocatoria para o desenvolvemento de clubs de lectura nos centros escolares, cun orzamento de 400.000€

Este programa, impulsado pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, chegou o curso pasado a 346 centros e máis de 12.000 participantes



O obxectivo desta iniciativa é promover os hábitos lectores e as competencias lingüísticas, sociais, culturais e artísticas do alumnado



Accións coma esta contribúen a que Galicia se sitúe nos postos de cabeza dos resultados de competencia lectora de PISA, por riba da media de España, da OCDE e da Unión Europea



Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2022

Clubs de Lectura

nos centros escolares galegos, ben para a súa implantación por primeira vez ou ben para a continuidade deste programa nas etapas de Primaria (que se abriu por primeira vez o pasado curso) e de Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional e ensinanzas de réxime especial.

Esta iniciativa, impulsada pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades no marco do Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) 2021–2025, conta un orzamento de 400.000 euros destinados, principalmente, a sufragar a adquisición de libros para as actividades do club, que posteriormente pasarán a formar parte dos fondos da biblioteca escolar, así como para outros gastos de funcionamento.

O obxectivo destes Clubs –que o pasado curso chegaron a 346 centros públicos e contaron con máis 12.000 participantes– é promover e consolidar os hábitos lectores e as competencias básicas do alumnado (comunicación lingüística, competencia social, cultural, artística...).

Este tipo de iniciativas contribúen a que Galicia estea nos postos de cabeza dos resultados en competencia lectora, tal e como corrobora o último informe PISA. Os alumnos galegos obtiveron un total de 494 puntos en lectura, 17 puntos por riba do promedio de España, sete por riba do da OCDE e cinco por riba da Unión Europea.

Poñer en marcha un club de lectura nun centro educativo consiste, basicamente, en promover a participación dun grupo de alumnado para compartir as súas experiencias lectoras, coa mediación dun adulto que conduza todo o proceso.

Normalmente estes clubs de lectura –cuxo espazo natural son as bibliotecas escolares– vense enriquecidos polo emprego das tecnoloxías da información e a comunicación (que contribúen á lectura en diversos soportes, permiten introducir as narrativas transmedia e facilitan a difusión de actividades), así como pola participación de adultos da comunidade educativa que propician o intercambio de experiencias interxeracionais.

Ademais da dinamización a prol da lectura e ámbitos de aprendizaxe de competencias clave para a vida, os Clubs de Lectura tamén están concibidos como espazos de convivencia e de educación cidadá.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante un mes. Poderán solicitar participar neste programa os centros de Primaria, ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial que inclúan un club de lectura na programación de actividades da biblioteca escolar ou conten con profesorado que pretenda poñelo en marcha con alumnado e outros membros da comunidade escolar en tempos de lecer ou horario extraescolar.

https://www.edu.xunta.gal/programasbibliotecas/

, deberán ir acompañadas de documentación na que se determinen as finalidades do club de lectura, as actividades programadas, a composición e número de participantes aproximado e as formas de organización e funcionamento previstos, entre outros datos.





