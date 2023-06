A Xunta abre a convocatoria de Conecta Voluntariado Galicia, un programa destinado a achegar a nosa terra aos mozos galegos do exterior

O DOG publica hoxe a convocatoria desta iniciativa para persoas galegas que residan no exterior de entre 21 e 30 anos

O programa desenvolverase do 8 ao 19 de setembro no campo de voluntariado de Castro de Viladonga en Castro de Rei, Lugo

Os participantes descubrirán aspectos da historia xacobea e do patrimonio cultural galego

O Diario Oficial de Galicia fixo pública hoxe a convocatoria das axudas da Secretaría Xeral da Emigración para a participación no programa de lecer “Conecta Voluntariado Galicia” ( https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230623/AnuncioC3B0–130623–0001_gl.html ), que ofrece 20 prazas para que mozos e mozas galegas residentes no exterior de entre 21 e 30 anos poidan coñecer Galicia a través de actividades que se desenvolverán no campo de voluntariado de Castro de Viladonga, en Castro de Rei, Lugo, entre o 8 e o 19 de setembro.