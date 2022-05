A Xunta aborda os contidos dixitais e novos media en Galicia a través da visión de cinco empresas do sector

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, e o do congreso Mundos Digitales, Manuel Meijide, abriron unha xornada de posta en común no marco do programa formativo Galicia ProFilme

Participaron representantes de Antaruxa, Urbansimulations, Avestudio, Manu Viqueira e Sygnatia



Santiago de Compostela, 1 de maio de 2022.–

O programa Galicia ProFilme, desenvolvido pola Xunta para a formación e intercambio profesional no eido audiovisual, reuniu na Cidade da Cultura representantes de cinco firmas galegas do ámbito dos contidos dixitais e novos media para expoñer as diferentes facetas da creación dixital na nosa Comunidade e contribuír á visibilidade do colectivo como sector en alza.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.