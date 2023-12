A Xunta aborda coas principais entidades financeiras a situación do mercado hipotecario en Galicia

O conselleiro de Facenda e Administración Pública reuniuse con representantes das entidades que operan na Comunidade galega

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, reuniuse hoxe con representantes das principais entidades financeiras que operan en Galicia no marco do seguimento habitual do mercado hipotecario.

O obxectivo principal desta reunión foi o de avaliar a situación do mercado hipotecario na comunidade galega e a súa evolución de cara ao vindeiro ano no actual contexto de endurecemento das condicións financeiras derivadas da subida de tipos do Banco Central Europeo.

Ademais, no encontro mantido hoxe tamén se puxeron de manifesto as baixas taxas de mora hipotecaria e a escasa demanda da aplicación do Código de Boas Prácticas aprobado a nivel estatal. Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando