A Xunta abona estes días máis de 15 M€ das axudas directas da PAC correspondentes á campaña 2021

Corresponden ás liñas de vacas nutrices e vacún de leite, así como ás de pago básico, pago verde e mozos

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2022.–

A Consellería do Medio Rural, a través do seu organismo pagador –o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)–, está procedendo estes días ao pagamento de máis de 15 millóns de euros correspondentes ao saldo das axudas directas da PAC correspondentes á campaña 2021, unha vez recibidos todos os importes unitarios definitivos do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Concretamente, a pasada semana pagáronse máis de 5 millóns de euros aos gandeiros polas liñas de vacas nutrices e vacún de leite e recentemente pagáronse máis de 7 millóns correspondentes as liñas de pago básico, pago verde e mozos. Os vindeiros días está previsto aboar outros 3,5 millóns ao vacún de ceba.

Así, o Fogga ten aboado xa preto de 164 millóns de euros a máis de 25.000 agricultores e gandeiros galegos beneficiarios das axudas directas da Política Agraria Común (PAC) correspondentes á convocatoria de 2021. No mes de decembro pasado pagáronse 147 millóns de euros correspondentes ao 90% dos importes. Restan por pagar os expedientes con incidencias ou pendentes de presentar algunha documentación que estarán finalizados antes do 30 de xuño de 2022.

A meirande parte das achegas transferidas da campaña 2021 correspóndense co pago básico (preto de 67 millóns de euros), seguidas das axudas para o vacún de leite (máis de 38 millóns) e das relativas ao pagamento verde (34,3 millóns de euros). Tamén destacan as axudas para vacas nutrices (15 millóns), as de vacún de cebo (3,5 millóns) e as destinadas a agricultores mozos e a pequenos agricultores, con 2,5 millóns de euros en cada unha destas liñas.





