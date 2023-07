Xosé Merelles destaca a importancia da ruta Traslatio para impulsar a Galicia como destino turístico náutico

A ruta Traslatio trátase dunha das dez rutas xacobeas oficialmente recoñecidas e a única que existe polo mar, rematando cun remonte polo río Ulla

O director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, participou no acto previo á celebración da XXXVII edición do remonte conmemorativo da Traslatio, onde indicou a importancia desta ruta para impulsar a Galicia como destino turístico náutico.

O convenio ten como obxecto revalorizar os activos turísticos vinculados á Ruta Traslatio, con accións de mellora da eficiencia das infraestruturas portuarias, rehabilitación de infraestruturas e a dixitalización de recursos para optimizar a experiencia do visitante náutico a Galicia.

Trátase dunha aposta por revalorizar os activos turísticos, levando adiante accións que permitan mellorar a experiencia dos usuarios ao tempo que melloramos a eficiencia das infraestruturas portuarias, rehabilitamos estruturas e poñemos en valor medioambiental e patrimonialmente os recursos turísticos cos que conta o trazado polo que discorre esta ruta xacobea única.

“Dende a Xunta temos moi clara a importancia que ano tras ano está collendo o turismo náutico e queremos facer de Galicia unha potencia turística para o sector náutico”, indicou o director de Turismo.

Os portos de Ribeira e do Grove marcan a entrada á ría de Arousa, por cuxas augas navegou a barca do apóstolo as súas últimas millas.





