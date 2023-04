A Xornada do Día das Letras Galegas 2023 do CAFI homenaxea ao profesor Luis Gómez Aldegunde

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2023

xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta tarde na inauguración da Xornada do Día das Letras Galegas dedicadas a Francisco Fernández del Riego, organizada como cada ano polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) e a Secretaría Xeral de Política Lingüística co gallo de intercambiar entre o profesorado información e recursos que permitan ao alumnado coñecer a figura destacada das Letras Galegas.

O acto inaugural foi tamén unha homenaxe a Luís Gómez Aldegunde, profesor de Lingua e Literatura Galega e coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do CPI Plurilingüe dos Dices (Rois), pola súa contribución ao fomento do galego e á difusión da súa literatura a través dos seus famosos telexornais das Letras Galegas.

Tamén participaron na apertura destas xornadas, que continúan nas tardes do 27 de abril e 4 de maio no Pazo de San Roque, o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; Manuel Román Ramos, representante da Mesa Coordinador Don Paco de Lourenzá; Xoan Carlos Rodríguez, asesor do CAFI e, a través de videoconferencia, Ana María Fernández del Riego, irmá do autor.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando